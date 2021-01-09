Mardian Mll AVM, gazetecilerin gününü kutladı

Mardian Mall AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Mardin’deki gazetecileri ziyaret etti.

Mardian Mall AVM yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi. Mardian Mall AVM yönetimi, Mardin’deki gazetecileri ziyaret ederek hediye takdim etti.