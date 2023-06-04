Mardian Mall’da düzenlenen konsere yoğun ilgi

Mardian Mall AVM, düzenlendiği konserleri ziyaretçilerine unutulmaz gece yaşattı.

Mardin’in etkinliklere doymayan AVM’si olarak akıllarda yer edinen Mardian Mall, vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı. Sanatçı Revşan Çeliker’i konuk eden AVM yönetimi, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Gençlerin coşkulu akşamına aileler de eşlik ederken AVM’de konserin düzenlendiği alan doldu taştı, bazı vatandaşlar konsere AVM’nin balkonlarından eşlik etti.