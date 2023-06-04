Mardian Mall’da düzenlenen konsere yoğun ilgi
MARDİAN MALL AVM, DÜZENLENDİĞİ KONSERLERİ ZİYARETÇİLERİNE UNUTULMAZ GECE YAŞATTI.
MARDİN 04.06.2023, 23:28
Mardian Mall AVM, düzenlendiği konserleri ziyaretçilerine unutulmaz gece yaşattı.
Mardin’in etkinliklere doymayan AVM’si olarak akıllarda yer edinen Mardian Mall, vatandaşlara coşkulu bir akşam yaşattı. Sanatçı Revşan Çeliker’i konuk eden AVM yönetimi, vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Gençlerin coşkulu akşamına aileler de eşlik ederken AVM’de konserin düzenlendiği alan doldu taştı, bazı vatandaşlar konsere AVM’nin balkonlarından eşlik etti.