Mardian Mall, deprem yaralarını sarmaya devam ediyor

Mardian Mall, afet bölgelerinden Mardin’e gelen çocuklar için etkinlik düzenleyerek çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için ‘Haydi Mardin’ sloganıyla yardım seferberliği başlattıktan sonra Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın koordinesinde takviye gıda ve ilk yardım malzemelerini deprem bölgelerine depremin ilk günlerinde ulaştıran Mardian MALL, afet bölgelerinden şehre yerleşen depremzede çocuklar için kolları sıvadı. Bu hafta sonu derneklerin iş birliği ile yapılan etkinlikte çocuklar için çeşitli oyunlar, atölye çalışmaları ve müzik aktivitelerle mutlu olan çocuklar, maskot ve palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak yaşadıkları acıları ve korkuları bir an olsun unuttular. Etkinlik sonunda yöneticiler tarafından çocuklara oyuncak hediyeler dağıtıldı.

Mardian MALL AVM Pazarlama ve Halkla ilişkiler Müdiresi Dilber Ecevit, depremden en çok çocukların etkilendiğini belirterek, “Büyük bir deprem, büyük bir yıkım, büyük bir kayıp yaşadığımız ortada ve bu durum hepimizi çok uzun bir süre etkileyecek ama depremden en çok çocuklarımız etkilendi. Biz de bu sebeple AVM’de çeşitli etkinliklerle çocuklarımızla eğlenerek onlara destek vermek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Hemen atlatılacak bir travma değil bu, uzun süreli olacaktır diye düşünüyorum ama bu tarz etkinliklerin depremin etkisini daha kolay atlatabilmelerine fayda sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Aileler ise, şehrin kucak açışını yüreklerinde hissettiklerini ifade ederek, Mardian MALL AVM’ye teşekkür etti. Vatandaşlar, "Bu organizasyonun kendilerine ve çocuklarına çok iyi geldiğini belirterek, çocuklarımız neşelenince biz de mutlu olduk" ifadelerinde bulundu.