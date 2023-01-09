Mardian Mall basın mensupları ile bir araya geldi

Mardin’in en büyük eğlence ve alışveriş merkezi Mardian Mall Alışveriş Merkezi yönetimi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile basın mensupları ile bir araya geldi.

AVM yönetimi tarafından verilen kahvaltı etkinliğine basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği bu özel davet, birçok yerel ve ulusal basın mensubunun katılımıyla gerçekleşti. AVM yönetimi ve basın mensuplarının bir araya geldiği etkinlikte yöneticiler, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Sohbetle geçen etkinliğin ardından, basın mensuplarına hediye takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekildi. AVM Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan "Gazeteciler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile bir kez daha hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyoruz” dedi.