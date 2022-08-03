Küçük Onur’un failini ortaya çıkaran polisler ödüllendirildi

Mardin’in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 12 yaşındaki Onur Başboğa olayının failini ortaya çıkaran emniyet personellerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Kızıltepe ilçesinde 20 Temmuz tarihinde yaşanan üzücü olayda 12 yaşındaki Onur Başboğa, eve dönüş yolunda alnına isabet eden ‘yorgun mermi’ sonucu ölümüne sebep olan zanlının ortaya çıkarılıp yakalanmasını sağlayan emniyet personellerine Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam tarafından başarı belgesi verildi.

Kaymakam Çam, olaydan sonra yaptığı açıklamada, failin yakalanmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı. Kaymakam Çam, Olayın failinin kısa sürede yakalanmasını sağlayan Kızıltepe ilçe Emniyet Müdürlüğü personellerini, İlçe emniyet müdürü Cenk Gedik ile birlikte makamında kabul ederek kendilerini tebrik edip başarı belgesi ile ödüllendirdi.