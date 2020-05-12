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Korona virüs Mardin turizmini de etkiledi

KORONA VİRÜS MARDİN TURİZMİNİ DE ETKİLEDİ

Korona virüs Mardin turizmini de etkiledi

KORONA VİRÜS MARDİN TURİZMİNİ DE ETKİLEDİ

12 Mayıs 2020 Salı 14:42
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Korona virüs Mardin turizmini de etkiledi

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör 2020 yılında Mardin turizmi beklentilerinin yüksek olduğunu ancak korona virüs nedeni ile beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Gürgör, bu sene korona virüs nedeniyle kent turizminin beklentilerini karşılamadığını kaydetti. Gürgör, “2019’da bizim 750 bine yakın konaklamamız oldu. 3 milyona yakın da giriş çıkılar oldu. 2020 yılına da çok ciddi bir şekilde hazırlandık, gerek fuarlarda gerekse yurt dışı fuarlarında çalışmalarımız oldu. Bu sene minimum 1 milyon ziyaretçi,5 milyon da giriş ve çıkış hedefliyorduk. Tabi bu dünyada kaos haline gelen korona virüs olayı, dünyadaki bütün turizm bölgelerini etkilediği gibi Mardin turizmini de çok ciddi bir şekilde etkiledi” dedi.

“Misafirlerimizden ertelemelerini rica ettik”

Mardin’e gezi ve konaklamak için gelen ziyaretçilerin rezervasyon iptal taleplerine karşılık erteleme isteğinde bulunduklarını anlatan Gürgör, “Mart, nisan ve mayıs aylarında bütün otellerimizde yüzde 95’lerde doluluk oranı vardı. Tabi mart ayında Türkiye’de vakaların olmaya başlamasıyla tabi ki de ciddi bir şekilde iptaller söz konusu oldu. Gelen misafirlerimizin hiçbirinin iptallerini herhangi bir sıkıntı yaşatmadan geri iade ettik ve Mardin’e gelmek isteyen misafirlerimizden gelmezlik değil de ertelemelerini rica ettik. Şu anda Mardin’de kısmen açık olan çok nadir otellerimiz var, çoğu da şu anda kapalı halde, aktif değiller. Çünkü şu anda herhangi bir kıpırdama yok. Beklentimiz yüksekti, doğal olarak yaşanan bu olaylar bütün turizm bölgesini etkilediği gibi Mardin turizmini de çok ciddi bir şekilde etkilemiş oldu” diye konuştu.

“Mardin’de turizm, tarım ve ticaret etkilendi”

Mardin turizminin 2. Sezonundan umutlu olduklarını anlatan Gürgör, “Bizim sezonumuz daha çok mart, nisan ayları ve haziran ayının bir bölümüne kadar devam ediyor. Haziran, temmuz, ağustos aylarında kıyı turizmi başladığında bizde düşüş oluyordu. 2’nci etaptaki sezonumuz ise eylül, ekim ve kasım aylarıydı. İnşallah o zaman korona virüs hastalığından kurtulmuş olup, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Turizm olarak çok büyük bir darbe aldık. Turizm, Mardin’in bir numaralı ticaret lokomotifi ve şehri ayakta tutan bir sektör. Mardin ekonomisi üç T’den oluşur, turizm, tarım ve ticaretti, üçü de etkilendi ama en çok etkilenen ise turizm oldu. İnşallah eylül, ekim ve kasım sezonuna korona virüs olayından kurtulup eski dönemimize geri dönüp misafirlerimizi en iyi bir şekilde ağırlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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