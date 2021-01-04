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Kızıltepe’de sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri yapılıyor
Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi veteriner hekimleri ile zabıta ekipleri, sokak hayvanları yaşam alanlarına mama bırakıp sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
MARDİN 04.01.2021, 11:03
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Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi veteriner hekimleri ile zabıta ekipleri, sokak hayvanları yaşam alanlarına mama bırakıp sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da ’evde kal’ çağrılarına uymasıyla yiyecek bulması zorlaşan sokak hayvanları unutulmadı. Kızıltepe Belediyesi veteriner hekimleri ve zabıta ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam alanlarına mama bırakıp sağlık kontrollerini yaptı. Ekipler ayrıca daha önce sokak hayvanları için ilçenin 6 noktasına kurulan 12 yemliği de kontrol ederek mama takviyesi sağladı.Sokak hayvanları ile yakından ilgilenen ekipler, hasta olanları veteriner eşliğinde toplayarak tedavileri yapılmak üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına teslim etti. Barınağa teslim edilen hayvanların sağlık çalışanları tarafından bakımları titizlikle yürütülerek, tedavisi tamamlanıp sağlığına kavuşan sokak hayvanları alındığı yere geri bırakılıyor.
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