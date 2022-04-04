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Kızıltepe’de şehit ve gazi aileleri iftarda ağırlandı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından şehit ve gazi aileler için iftar programı düzenlendi.

MARDİN 04.04.2022, 11:13
Kızıltepe’de şehit ve gazi aileleri iftarda ağırlandı

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından şehit ve gazi aileler için iftar programı düzenlendi.

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları iftar programında bir araya geldi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve eşi Dilek Çam’ın da yer aldığı iftar programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Hep birlikte dualar edilip oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Recep Aslan konuklara ilahi konseri verdi. İftar programında konuşan Kaymakam Çam, “Bugün mübarek ramazanın iftarını hep beraber açıyor olmanın vermiş olduğu mutlulukla sözlerime başlamak istiyorum. Ramazanların ilk iftarları aziz şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz ile birlikte açılır. Cumhurbaşkanımız tarafından milletin evi olan Ankara’da bu iftar gerçekleştirildi. Bugün ve bundan sonraki süreçte de tüm Türkiye’de gerçekleştirilmekte. Değerli şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz ve çok kıymetli aileleri; devletimiz her daim sizlerin hizmetkarı olmaktan sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu bunu bir görev değil, bir vebal olarak gördüğünün en önemli göstergesidir. Bu anlamda bu iftar programına teşrif ettiniz, bizleri şereflendirdiniz çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ramazan’ın paylaşmak olduğunu vurgulayan Çam, "2 yıllık bir pandemiden sonra ramazanı, ramazan gibi yaşayabilme imkanına kavuştuk. Biz özellikle Kızıltepe’de ‘Ramazan eşittir paylaşmak, ramazan eşittir aynı sofra etrafında toparlanabilmek ve lokmayı paylaşabilmektir’ bu şiarla bu ramazanı geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve diğer kurumlarımız, hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte bu sene, 18 merkez mahallemizde her gün bir mahallemizde olmak üzere iftar programlarımızı icra edeceğiz. Vatandaşımızla, mahallelimizle beraber olacağız" şeklinde konuştu.

Mahallelerde iftar programlarını düzenleneceğini belirten Çam, şunları söyledi:

"Bu anlamda sizleri mahalle iftarlarına da özellikle davet ediyorum. Yarın itibarı ile başlıyoruz. Yarın Koçhisar Mahallemizde Turgut Özal Taziye Evinin önünde programımız gerçekleşecek. Ondan sonraki günlerde de diğer mahallelerde devam edecek. Ramazanın hayırlara vesile olmasını, bu zor günlerde paylaşmamıza, ihtiyaçların giderilmesine ve kardeşliğimize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tekrar her birinizden katılımlarınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizi size sizi Allah’a emanet ediyorum”.

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