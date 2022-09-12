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Kızıltepe’de okul bahçeleri temizlendi

Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan okulların bahçeleri Kızıltepe Belediyesi ekiplerince yıkanarak temizlendi.

MARDİN 12.09.2022, 11:37
Kızıltepe’de okul bahçeleri temizlendi

Yeni eğitim ve öğretim dönemine başlayan okulların bahçeleri Kızıltepe Belediyesi ekiplerince yıkanarak temizlendi.

Yaz tatilinin sona ermesi ve okulların açılmasıyla Kızıltepe’de 286 okulda 74 bin öğrenci ve 3 bin 53 öğretmenle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Binlerce öğrenci için ilk ders zili bugün çaldı. Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bulunan 78 okulun bahçe temizliği ve yıkama işlemini yaptı.

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