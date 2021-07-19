Kızıltepe’de Kurban Bayramı’nda tatlının adresi Hacıbaba oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde baklavacılar, Kurban Bayramı için gelen talepleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor. Kızıltepe’de talep yine soğuk baklavanın mucidi Hacıbaba Pastaneleri oldu.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da baklavacıların tatlı telaşı başladı. Kurban Bayramı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirmek için baklavacılar yoğun mesai harcıyor. Havalar sıcak olduğu için talep yine soğuk baklavaya oluyor. Kalori oranı düşük olduğu için vatandaşlar sıcak havada soğuk baklavayı daha çok tercih ediyor. Kızıltepe Hacıbaba Pastaneleri şube sahibi Serhat Öner, pandemiden dolayı vatandaşların daha çok paket servis istediğini ifade etti, Öner, “Bayram arifesindeyiz işimiz üzerinde bir yoğunluk var. Çok siparişimiz var. Çalışanlarımızla birlikte çok seviniyoruz. Bu bayramda çok sipariş var. İlgi daha çok soğuk baklava üzerinde. Bölgede de çok yüksek sıcaklıklar var haliyle insanlar daha çok soğuk baklavamızı tercih ediyor” dedi.