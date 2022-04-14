Kızıltepe’de kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevrildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe Bisiklet ve Spor Kulübü üyeleri tarafından 9-15 Nisan Kalp Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak ve kalp sağlığına dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Kızıltepe Bisiklet ve Spor Kulübü üyeleri 09-15 Nisan Kalp Haftası” etkinlikleri çerçevesinde Yenikent Mahallesinden başlayarak Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı’na kadar pedal çevirdi. Etkinliğe ilişkin Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bisiklet diyabet riskini azaltır. Kasları güçlendirir. Duruşunuzu iyileştirir. Eklem ağrılarını azaltır. Yaşlanmayı geciktirir. Bisiklete binmek stresi azaltır. Bisiklete binmek, düzenli ritmik hareketleri nedeniyle insanı rahatlatır, bütün fiziki ve ruhi unsurların uyum içinde çalışmasını sağlar. Bisiklet sayesinde en önemli kalp işlevlerinin yanı sıra kan deveranı da olumlu etkileniyor. Sonuçta çok daha ekonomik çalışan ve daha az yorulan bir kalp çıkıyor ortaya. Kalp krizlerine yol açan bütün etkenler geriliyorlar, düzenli fiziksel aktivite ile kalp krizi riski yüzde 50 düşüyor” denildi.