Kızıltepe’de kadınlar tandır ekmeği yaparak hem kültürlerini yaşatacak hem ev ekonomilerine katkı sağlayacak

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ’Kadın Emeği Tandır Ekmeği’ projesi bünyesinde 15 kadın hem tandır kültürü yaşatacak hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kadın Emeği Tandır Ekmeği projesi ile dezavantajlı 15 kadının istihdam edeceği ve ilçenin merkezi bir yerinde kurulacak, halk ekmek kuruluşları sistemiyle işletilecek içinde tandırların olduğu, hamur yoğurma ekipmanlarının bulunduğu bir tandır merkezi oluşturularak birer istihdam alanı haline getirilecek.

"13 tandır kurulacak"

Temelleri atılan Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Ekmeği projesi çalışmasını inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Çam, “Ağustosun ortası itibariyle başlatılan bu çalışma inşallah ekim ayı itibariyle nihayete erecek ve burada tandır ekmeği pişirimine başlanacaktır. Başlangıçta 15 kadına istihdam sağlanacak olup bu vesileyle bölgenin kültürü olan tandır ekmeği anlayışı kurumsal bazda devam edecektir. Yapımına başlanan proje sahsında 13 tane tandır mevcuttur. 5 tanesi odun ateşinde, 8 tanesi doğalgazlı çalışacaktır. Burada vatandaşlarımız hem hijyenik koşullarda üretilen tandır ekmeğine ulaşacak hem de çalışan kadınların emeklerine katkı sağlayacaktır. Burada desteklerinden dolayı Kızıltepe Üreten Kadınlar Kooperatifi başkanlığına teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun, ülkemizin kadınlarına hayırlı uğurlu olsun. Bu emeği ve bu istihdamın ilçemize ve kadınlarımıza güzellikler getirmesini diliyorum. Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Ekmeği projesi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediyesi ve Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğiyle yapımına başlanılan Kızıltepe Kadın Emeği Tandır Ekmeği projesi ile merkez mahallelerinde dezavantajlı kadın guruplarının ev ekonomilerine doğrudan katkı sağlayacağı bir projenin temelleri atılmış oldu.