Kızıltepe’de dedektör köpek ’Eros’ uyuşturucuya geçit vermiyor
MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ POLİS EKİPLERİ DEDEKTÖR KÖPEK EROS EŞLİĞİNDE ŞEHRİN ÖNEMLİ NOKTALARINDA VE METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK YAPTIĞI ÇALIŞMADA BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI. ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ. SELMAN GÜNEŞ/ MARDİN İHA
Mardin’in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri dedektör köpek ‘Eros’ eşliğinde şehrin önemli noktalarında ve metruk binalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada bir kişiyi gözaltına aldı.
Kızıltepe Narkotik ve KOM Grup Amirliği görevlileri koordinasyonunda Kızıltepe Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği görevlileri ve dedektör köpek Eros eşliğinde Hastane Caddesi arka sokaklarında bulunan derede ve bağlı sokaklarda bulunan metruk binalar ile Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde uyuşturucu madde satışının ve kullanımının önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Uygulamalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan M.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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