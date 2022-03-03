Kızıltepe’de çocuklar Yeşilay Haftası’nda fidan dikti

Mardin’in Kızıltepe Belediyesi, Turgut Özal Kadın Merkezi’nde oyun odası kursunda yer alan çocuklar, Yeşilay Haftasını fidan dikerek kutladı.

Kızıltepe Belediyesi’nce gelecek nesillere doğa bilincini aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte ilk önce öğretmenler tarafından Yeşilay Haftası’nın anlam ve önemi anlatıldı. Daha sonra çocuklar öğretmenleri ile birlikte Eren Parkı’nda fidanları toprakla buluşturup ilk can suyunu da kendileri verdi. Çocuklar, sağlıklı bir nesil, sağlıklı bir gelecek için Yeşilay’a destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocukların fidan dikme sevincine ortak olan öğretmenleri, çocuklarla birlikte yarınlar için birer fidan diktiklerini söylediler. Öğretmenler, öğrencilerin kendi elleriyle fidan dikmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.