Kızıltepe’de asfalt serim çalışmaları devam ediyor

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi, şehir merkezinde altyapı çalışması biten cadde ve sokakların üstyapısını modern görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda işlek caddelerden biri olan Mehmet Sincar Caddesi de sıcak asfalta kavuştu.

256 bin 664 kişilik nüfusuyla Mardin’in en büyük ve Türkiye’nin birçok ilinden daha büyük ilçesi olan Kızıltepe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatlarıyla hizmet atağına kalktı. Kaymakam Çam’ın talimatlarıyla Türkiye’de örnek olacak caddeler oluşturulurken belediye ekipleri 2020 yılında 122 bin metrekare asfalt döşemesi, 190 bin metrekare parke taşı, 94 bin metrekare oluk ve 76 bin metrekare bordür çalışması gerçekleştirdi. Birçok caddede yama çalışması yapılırken toplamda 121 kilometre üstyapı çalışması yapıldı.

Kızıltepe modern caddelere kavuşuyor

2021 yılında da altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Kızıltepe Belediyesi, cadde ve sokaklarda engellilerin de rahatça hareket edebileceği kaldırımlar yapıyor. Mehmet Sincar Caddesinde kaldırımların yenilenmesinin ardından sıcak asfaltlama çalışması başlatıldı. Çalışmaları her gün yerinde inceleyen Kaymakam Çam, 2021 yılında da vatandaşa hizmet etmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını ifade etti. Mahalle muhtarları ve beraberindekilerle denetimlerini sürdüren Kaymakam Çam, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözülmesi için ilgili birim müdürüne talimat verdi.