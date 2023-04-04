Kızıltepe’de 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı
MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE BUGÜNE KADAR 772 BAĞIMSIZ BİRİMDE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çok sayıda bağımsız birim hasar görürken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Mardin’inde aralarında bulunduğu 6 ilin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ilçesinde merkez ve kırsal olmak üzere 74 mahallede 772 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yaptı.
772 bağımsız birimde yürütülen çalışmalarda 70 bağımsız birimin ağır hasarlı, 259 bağımsız birimin az hasarlı, 5 bağımsız birimin yıkık, 1 bağımsız birimin çökme ihtimali bulunduğu, 7 bağımsız birimin orta hasarlı, 411 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit edildi.