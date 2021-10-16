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Kızıltepe’de 57 yıllık terzi mesleğini şevkle yapıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Aydın Doğu, Süryani ustasının yanında 8 yaşında başladığı terzilik mesleğini 57 yıldır şevkle sürdürüyor.

MARDİN 16.10.2021, 10:10
Kızıltepe’de 57 yıllık terzi mesleğini şevkle yapıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Aydın Doğu, Süryani ustasının yanında 8 yaşında başladığı terzilik mesleğini 57 yıldır şevkle sürdürüyor.

Kızıltepe’de yaşayan 65 yaşındaki Aydın Doğu 8 yaşında Süryani ustasının yanında başladığı mesleğini, 57 yıldır makası eline aldığı ilk günkü gibi heyecanla sürdürüyor. 10 metrekarelik dükkanda mesleğini titizlikle sürdüren Aydın, 57 yıldır yöre halkının ve kente gelen memurların büyük beğenisi aldı. Kızıltepe’de askeri, emniyet müdürlüğü ve banka çalışanları olmak üzere bir çok kesimin kumaşlarını diken Aydın, mesleklerinin hazır giyime yenik düştüğünü söyledi. Aydın, "Süryani ustaların yanında çalıştım. Zanaatları çok güzeldi. Hatalı bir iğne attığımızda bize kızıyordu. Hazır giyim bizi çok etkiledi. Hızır giyim bizi çok geriye götürdü, bizi mahvetti. Hazır giyim hep taklittir. İnsanlar etikete para veriyor. Şimdi kumaşlarda kötü. Alay komutanı, paşalar, emniyet müdürü, banka müdürleri benim yanında giyiniyordu" dedi.

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