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Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışması başlattı.

MARDİN 08.09.2021, 14:52
Kızıltepe Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışmaları başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Stadyum Caddesinde asfaltlama çalışması başlattı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Liginde mücadele edecek Yeni Kızıltepe Spor Voleybol Takımı dolayısıyla asfaltlama programında olan Stadyum Caddesi’ni öne alarak beton asfaltlama çalışmasını başlattı. Fen İşler Daire Başkanı Cebrail Aslan ile Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, çalışmaları başlatılan caddede incelemelerde bulundu. Program dahilinde Fen İşler Daire Başkanlığına bağlı araçlar, 20 genişliği 2000 metre uzunluğundaki Stadyum Caddesinde malzeme sökümüne başladı. Malzeme sökümün ardından alt zemin serimi, sıkıştırma, sulama çalışmalarından beton asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çevre düzenlemesi yapılacak caddenin daha düzenli kullanılması için orta refüj kaldırılacak. Kaldırımlar yenilecek, aydınlatma direkleri takılacak ve ağaçlandırma yapılacak.


Mardin’in tüm ilçeleri ile kırsal mahallelerinde daha modern bir ulaşım için çalışmalar hızla devam ediyor.

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