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Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde çalışanlar korona virüs aşısı oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezinde çalışan personeller korona virüs aşısı oldu.

MARDİN 21.06.2021, 15:51
Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde çalışanlar korona virüs aşısı oldu

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Hububat Ticaret Merkezinde çalışan personeller korona virüs aşısı oldu.

Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, bölge hububat ticaretinin kalbi olan Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde aşı merkezi oluşturularak personel ve misafirlerine korona virüs aşısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri ile beraber Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezini ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Kızıltepe Zahireciler Derneği ve Hububat Ticaret Merkezi ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı M. Şerif Öter’le bir araya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Uzm. Dr. Yavuz, aşı olanlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.
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