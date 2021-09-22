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Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin en önemli noktalarından olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmalarına devam ediyor.

MARDİN 22.09.2021, 09:57
Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı yenileme çalışmaları devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kızıltepe ilçesinin en önemli noktalarından olan Cumhuriyet Meydanında yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ilçe merkezleri ile kırsal mahallelerin kalkınması ve öteden beri gelen sorunları ortadan kaldırmak adına hayata geçirdiği projelerdeki çalışmalar her alanda devam ediyor. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM, Kızıltepe ilçesinin merkezinde yer alan vatandaşların bir araya gelerek hoş vakit geçirdiği, önemli ticaret merkezi konumunda olan Cumhuriyet Meydanının daha modern ve güzel bir görünüme kavuşması adına başlatılan Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Meydanda bulunan binalarda sıva ve boyama işlemleri tamamladı. İş yerleri önünde bulunan kaldırım kotları kaldırılarak standart hale getirildi. Meydanın zemin döşemesi önemli bir aşamaya geldi. 10 bin metrelik alan içerisinde bulunan yaklaşık 230 iş yerinin mevcut kepenkleri sökülerek dokuya uygun otomatik kepenk, doğrama camekan takılacak. Tabelalar standart hale getirilecek ve aydınlatma direkleri değiştirilecek. Zemin çalışmalarından sonra yeşillendirme için fidan, ağaç ve bitki dikimi yapılacak.

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