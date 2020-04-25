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Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü

MARDİN'İN EN KALABALIK İLÇESİ OLAN KIZILTEPE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN DÖRT GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YASAĞI NEDENİYLE SESSİZLİK HAKİM. CUMHURİYET MEYDANI, SESSİZLİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI.SELMAN GÜNEŞ/ MARDİN İHA

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü

MARDİN'İN EN KALABALIK İLÇESİ OLAN KIZILTEPE KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİYLE ALINAN DÖRT GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YASAĞI NEDENİYLE SESSİZLİK HAKİM. CUMHURİYET MEYDANI, SESSİZLİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNE YANSIDI.SELMAN GÜNEŞ/ MARDİN İHA

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:36
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Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü

Mardin’in en kalabalık ilçesi olan Kızıltepe korona virüs salgını nedeniyle alınan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim. Cumhuriyet Meydanı, sessizliği fotoğraf karelerine yansıdı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Mardin’in en kalabalık ilçesi Kızıltepe ramazan ayına sakin girdi. İlçede Cumhuriyet Meydanı ve caddelerin boş olduğu gözlendi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede polis ekiplerinin önemli noktalardaki uygulamaları devam ediyor.

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