Kızıltepe Belediyesinin ’Hasta Nakil Ambulansı’ 4 bin hastaya hizmet verdi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün hastalara verdiği ambulans hizmeti takdir topluyor. Ekip, 2019’dan bu yana 4 binin üzerinde hastaya hizmet verdiği açıklandı.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hastalara yardım elini uzatmaya devam ediyor. Ambulans hizmetinden hastaneye normal bir araçla gidemeyecek durumda olan veya sedye ile hastaneye gitmesi gereken hastalar faydalanabiliyor. Teknik donanımlı hasta nakil ambulansıyla hastaların sağlık kuruluşlarına nakilleri sağlanıyor. Kızıltepe Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı, acil durumu olan, yatağa bağımlı, yaşlı, düşkün, engelli, kaza veya operasyon sonucu kontrol ve muayeneye gitmesi gereken hastaların evden sağlık kuruluşuna ve tedavisi tamamlanan hastaların sağlık kuruluşundan eve nakillerini sağlıyor.

Sosyal belediyeciliğin örneklerini sergileyen Kızıltepe Belediyesinin 1 hasta nakil ambulansı bulunuyor. Ekipler, 2019’dan bu yana 4 bin 216 hastaya hizmet verdi. Ekipler, Adana ve Şırnak gibi şehirlerden akraba ziyareti için geldiği Kızıltepe’de geçirdikleri kaza sonrası şehirlerine nakillerini yapıyor.