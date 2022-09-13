Kızıltepe Belediyesi’nden kantinlere denetim

Mardin’in Kızıltepe İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, okulların açılmasının ardından kantinlerde denetimlere başladı.

Kızıltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetleme ekibi, tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren ilkokulu, ortaokul ve lise kantinlerinde yapılan denetimlerde, öğretmen ve öğrencilerin tüketimine sunulan gıdaların, insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığına, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına, gıdaların hazırlandığı çalışma tezgahlarının temizliğine, tüm gıda ürünlerinde son kullanma tarihlerinin geçmemiş ve orijinal ambalajlarının bozulmamış olmasına dikkat edildi. Denetimlerde ayrıca okul kantini açabilmek ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgeler de kontrol edildi.

Ayrıca ilçede ilkokul, ortaokul, lise yakınlarında bulunan ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladığı mini market ve bakkallarda da hijyen şartları, son kullanım tarihi, orijinal ürün açılarından denetlenecek dükkan sahipleri bu konuda uyarıldı.