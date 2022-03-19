Kızıltepe Belediyesinde vatandaşa Nevruz’da ücretsiz konser

Baharın gelişini müjdeleyen "21 Mart Nevruz" nedeniyle Kızıltepe Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz konser verilecek.

Kızıltepe Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen "21 Mart Nevruz Bayramı" için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’ın talimatlarıyla vatandaşa ücretsiz konser verilecek. 20 Mart Pazar günü Kızıltepe İlçe Otogar alanında yapılacak konsere vatandaşı davet eden Kaymakam Hüseyin Çam, "Nevruz, bahardır. Nevruz, barıştır. Nevruz, bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluğun başlangıcıdır. Baharın, barışın ve huzurun başlangıcı olan Nevruz’u kutlamaya,20 Mart Pazar günü saat 16.00’ da otogar alanında Grup İmera konserine tüm halkımız davetlidir" dedi.