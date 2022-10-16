Kızıltepe Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Mardin Kızıltepe İlçe Belediyesi, daha temiz ve yaşanılabilir bir şehir için çalışmaları çerçevesinde bünyesine 24 yeni araç ekleyerek filosunu güçlendirdi.

Kızıltepe Belediyesine bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü, daha temiz ve yaşanılabilir bir Kızıltepe için çalışmalarını aralıksız sürdürmek ve İlçe temizliğinin daha sağlıklı ve düzenli yapılması için temizlik araç filosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürerek araç filosuna 24 yeni araç ekledi.

Temiz bir Kızıltepe için temizlik çalışmalarının düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Fatih Cıdıroğlu, “Amacımız daha temiz bir ilçe, yaşadığımız yerin daha sağlıklı ve temiz olabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla araç filomuza 24 yeni araç ekleyerek toplamda 51 adet araçla temizlik çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz günlük rutin temizlik çalışmalarını gerçekleştirmeye hız kesmeden devam edecektir. Her şey temiz ve yaşanılabilir bir Kızıltepe için” dedi.