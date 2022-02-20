Kaymakam talimat verdi, Nusaybin’e hayvan barınağı yapılıyor

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sokaklarda başıboş bırakılan hayvanlara sahip çıkmak amacıyla Nusaybin Belediyesi tarafından hayvan barınağı yapılması için çalışmalara başladı.

Esnaf ve vatandaşları ziyaretinde talep ve önerileri dinleyen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, sokaklarda başıboş dolaşan ve zaman zaman saldırgan hale gelen sokak hayvanlarına çözüm bulunması istenmişti. Birim müdürleri ile birlikte vatandaşların taleplerini değerlendiren Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, ilçede belediyeye bağlı hayvan barınağı yapılması için ilgili fen işleri müdürlüğüne talimat verdi.

Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ve beraberindeki teknik personeller, ilçede Beylik ile Bahçebaşı Mahalleleri arasında kalan belediyeye ait arazide hayvan barınağı yapılması için proje hazırladı.

Proje çalışmaları için bölgede incelemelerde bulunan Kaymakam Kayabaşı, burada arazi ve proje hakkında görevlilerden bilgi aldı. Nusaybin Belediyesi tarafından yapılacak hayvan barınağı projesinin biran önce bitirilmesi talimatını veren Kaymakam Kayabaşı, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Hayvan barınağı hakkında açıklama yapan Kaymakam Kayabaşı, "Belediyede çalışmalarımızı vatandaşlarımızın önceliklerine göre belirliyoruz. Bu konuda günlük ziyaretlerimizi yapıyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen talep ve öneri çerçevesinde ilçemizde bir hayvan barınağı ihtiyacı olduğunu belirledik. Belediyemiz tarafından ilçemizde en yakın zamanda hayvan barınağı yapılarak hizmete geçmesi için çalışmalarımız başladı" şeklinde konuştu.