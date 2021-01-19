Mardin’in Artuklu ilçesinde kaymakam refiki Semih Memiş göreve başladı.

Diyarbakır’da vali yardımcılığı görevini tamamladıktan sonra 26 Ağustos 2019’da Artuklu ilçesine atanan kaymakam Hacı Hasan Gökpınar’ın yanına staj eğitimini tamamlaması için kaymakam refiki olarak Semih Memiş atandı. Ankara Gazi Üniversitesi kamu yönetimi bölümünden mezun olan kaymakam refiki Semih Memiş, İçişleri Bakanlığının yaptığı sınavı kazanarak Artuklu ilçesinde kaymakam refikliği stajını yaptığını söyledi. Memiş, "Kısa bir süre önce Artuklu’daki görevime başladım. Görev süremiz yaklaşık 45 gün. Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’ın yanında yaklaşık 45 gün görev süremi tamamlamak üzere burada bulunacağım" dedi.

Memiş, meslek büyüğü olan Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.