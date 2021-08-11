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Kaymakam Dundar muhtarlarla aşılama sürecini değerlendirdi

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar başkanlığında, Milli İrade İlk-Ortaokulu toplantı salonunda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile aşı çalışmaları hakkında toplantı yapıldı.

MARDİN 11.08.2021, 14:17
Kaymakam Dundar muhtarlarla aşılama sürecini değerlendirdi

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar başkanlığında, Milli İrade İlk-Ortaokulu toplantı salonunda merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile aşı çalışmaları hakkında toplantı yapıldı.

Milli İrade İlk-Ortaokulu toplantı salonunda yapılan toplantıda artan vaka sayılarının genelde aşı olmayanlar olduğu vurgulanırken, testi pozitif çıkıp hastalığı ağır geçirenlerin de genelde aşı olmayanlar olduğu belirtildi. Bunlar göz önünde bulundurularak vatandaşların bu konuda bilinçlendirilmesi, muhtarların gerek merkez gerekse kısal kesimde bulunan vatandaşları aşıların gerek hastanede gerekse aile hekimlikleri tarafından ücretsiz korona virüs aşısı yapıldığını belirtmeleri dile getirildi. Aşı çalışmalarının hızlandırılması adına muhtarlar ile yapılan toplantıda, sinevizyon eşliğinde Mardin ve ilçelerinde yapılan son güncel aşı oranları gösterilerek daha kısa sürede daha çok aşı nasıl yapılabilir konusu ele alındı.

Bu süreçte vatandaşın sağlık ve sıhhati için daha kısa sürede daha çok vatandaşa ulaşıp bu hastalığı bir an önce yenmek adına aşılar konusunda vatandaşın bilinçlendirilmesi ve aşıların yapılması aktarıldı.
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