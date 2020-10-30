Kaymakam Dundar esnafla bir araya geldi

Mardin’in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, kent esnafını ziyaret etti.

Esnaf ziyareti esnasında, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının önemini vatandaşa anlatan Kaymakam Dundar aynı zamanda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Dundar, "Halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olacağız. Vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Pandemi sürecinde esnaflarımızı ziyaret ederek gerekli hatırlatmaları yapıyoruz aynı zamanda sorun sıkıntılarını dinliyoruz. İmkanlar çerçevesinde yardımcı oluyoruz" dedi.

Kaymakam Dundar’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Vekili Metin Kutlu, Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı, Midyat Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tacettin Avcı eşlik etti.