Kaymakam Çakır Dünya Çocuk Gününde Derikli çocukları unutmadı

Mardin’in Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde Derikli çocuklar ile bir araya geldi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır 4 Ekim Dünya Çocuk Gününde Derikli çocuklar ile kahvaltı programında buluştu. Derik’te farklı mahallelerde okuyan 90 öğrenci ile kahvaltı programında katılan Kaymakam Çakır, öğrenciler ile birebir ilgilendi. Kaymakam Çakır, "Hepinizin Dünya Çocuk Gününü kutlayarak, sağlık, sevgi ve huzur dolu bir gelecek temennisinde bulunurum" dedi.

Kahvaltı programında öğrenciler ile yakından ilgilenen Kaymakam Çakır, bir süre sohbet ettikten sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.