Karantinaya alınan mahalle ve mezralarda sağlık taramaları başladı
MARDİN’İN MAZIDAĞI İLÇESİNDE, YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KARANTİNAYA ALINAN MAHALLE VE MEZRALARDA SAĞLIK TARAMALARINA BAŞLANDI.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan mahalle ve mezralarda sağlık taramalarına başlandı.
Mazıdağı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlarıyla salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Yücedağ Mahallesi Der ve Karasu mezraları ile Kocakent Mahallesi karantinaya alındı. Mevsimlik tarım işçilerinin sirkülasyonunun yoğun olduğu ve işçilerin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri için son günlerde Covid-19 tanısının vatandaşlardaki sayısının yüksek olmasından dolayı karantina uygulanan yerleşim yerlerinin giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kapatılırken filyasyon ekipleri de temaslı tarama işlemlerine başladı.
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