Kabala Mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi’nde planlanan doğalgaz çalışmalarına başlanacağının müjdesini verdi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında Valilik Dara toplantı salonunda Kabala Mahallesinde yapılacak doğalgaz çalışması ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş, planlanan doğalgaz çalışmalarının başlayacağının müjdesini vererek hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, Akmercan Bölge Müdürü Yardımcısı Murat Kurt, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdülbaki Turğut ve ilgili yetkililer katıldı.

“Vatandaşlarımıza doğalgaz konusunda da söz vermiştik”

İçme suyu sorunun ortadan kaldırmak için mahallede çalışmaların hızla sürdürüldüğüne belirten Vali Demirtaş, “Kabala Mahallemizin 30 yıllık içme suyu hattını yenileyerek vatandaşlarımızın yaşadığı su sorununu ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımıza doğalgaz konusunda da söz vermiştik. Mahallemizde kısa sürede doğalgaz hattı çalışmalarına başlayacağımızı ve 2023 yılında doğalgaz arzının sağlanacağını müjdesini veriyorum. Mardin’imize ve Kabala Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalar konusunda gösterecekleri sabır ile anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.