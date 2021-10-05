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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

MARDİN 05.10.2021, 15:23
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik kuralları ile ilgili eğitim verdi.

Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karaalani Mahallesi İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi. Jandarma trafik tim komutanı tarafından verilen eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları ile ilgili ders verildi. Eğitime 74 öğrenci ile 5 öğretmen katıldı.

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