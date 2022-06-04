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Jandarmadan öğrencilere Çevre Haftası’nda bilgilendirme

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Türkiye Çevre Haftası” etkinliğinde öğrenciler jandarma personeli tarafından bilgilendirildi.

MARDİN 04.06.2022, 12:44
Jandarmadan öğrencilere Çevre Haftası’nda bilgilendirme

Mardin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Türkiye Çevre Haftası” etkinliğinde öğrenciler jandarma personeli tarafından bilgilendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından “Türkiye Çevre Haftası” etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere öğrencilerle birlikte yetişkin bireylerde katılım sağladı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma timinin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

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