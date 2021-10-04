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Jandarma okul servis sürücülerine trafik eğitimi verdi

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okul servis sürücülerine trafik eğitim semineri verdi.

MARDİN 04.10.2021, 15:16
Jandarma okul servis sürücülerine trafik eğitimi verdi

Mardin’in Midyat ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okul servis sürücülerine trafik eğitim semineri verdi.

Midyat ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, okul servis şoförlerine trafik eğitim semineri verdi. Trafik ve Taşıma Kanunu kapsamında okul servis sürücülerinde ve servis araçlarında aranan şartlar ile öğrencilerin taşınması, araçlara binmesi, araç içinde uyması gereken kurallar ve öğrencilerin araçtan inerken dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili trafik eğitimi verildi. Eğitime, 3 taşıma firması ile 87 okul servis sürücüsü katıldı.

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