Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Mardin’de

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Beraberindeki askeri heyet ile birlikte bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e gelen Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Orgeneral Arif Çetin, Mardin’de bulunmaktan dolayı memnuniyetini ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten ötürü Vali Demirtaş’a teşekkürlerini iletti. Vali Demirtaş’ta ziyaretten dolayı Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür etti.