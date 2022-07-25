İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı

Mardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci başkanlığında gerçekleştirildi.

Mardin’de işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla olağan olarak toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, 2022 yılının üçüncü toplantısı Valilik Dara Toplantı Salonunda Vali Vekili Gürsel Temurci başkanlığında kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Vali Vekili Gürsel Temurci, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun 2022 Yılı Üçüncü Olağan Toplantısı’nın Mardin’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda Çalışma ve İş Kurumu tarafından sağlanan iş gücü ve istihdam verileri kurul üyeleriyle paylaşıldı. Kentte faaliyet yürüten özel sektör işletmelerin işbirliğinde yürütülen meslek edindirme kurslarından 2022 yılının ilk 6 ayında bin 809 kursiyerin meslek edinme veya mesleki tecrübe kazanma amacıyla kurslarından yararlandığı ve mesleki eğitimlerin devam ettiği belirtildi.

Mevsimlik tarım işçileri ve göçer hayvancılık faaliyetleri konularının da toplantıda ele alınan başlıkları kurul üyelerine aktarıldı. Eski hükümlü ve engellilerin istihdamı, mesleki eğitimi ve rehabilitasyonları ile kendi işlerini kurmalarına yönelik verilen hibe desteği konuları da görüşüldü.

Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde; otomotiv elektromekanik, soğutma ve iklimlendirme, yenilenebilir enerji teknolojileri, konaklama hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri dallarının açılması hususu kurul tarafından onaylanarak mesleki eğitim istihdama yansıması konusu değerlendirildi.

Kurul üyelerinin kentte istihdamı artırıcı çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunup gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.