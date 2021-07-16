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İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi.

MARDİN 16.07.2021, 14:51
İhtiyaç sahibi çocukların bayramlığı Mardin Büyükşehir Belediyesinden
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık giysi ve ayakkabı hediye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevincini yaşamaları için kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler daha önceden sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç sahibi aileleri kırsal mahallelerde ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi, ekipler özenle hazırladıkları paketleri çocukların bulundukları mahallelere götürerek mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı görevlileri hediyelerini alan ve büyük mutluluk yaşayan çocukların sevincini paylaştı.
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