Hacıbaba Pastaneleri Kızıltepe Şubesi resmi açılışı yapıldı

Diyarbakır’da yıllardan beridir tatlı sektöründe adından söz ettiren Hacıbaba Pastaneleri’nin Kızıltepe Şubesinin resmi açılışı görkemli bir törenle yapıldı.

Hacıbaba Pastaneleri Kızıltepe Şubesiyle birlikte 23’üncü şubesine ulaştı. Eski Hastane Caddesi’nde işletme sahibi Serhat Öner tarafından açılan Hacıbaba Pastaneleri, Kızıltepe Şubesi için bir tören düzenledi. Programa 24. Dönem AK Parti Milletvekili Abdurrahim Akdağ, Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemil Aydoğan, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç, Kızıltepe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Zeynetin Ayav, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Hatip Şeran ve çok sayıda davetli katıldı. Davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi. Davetlilere baklava ikramında bulunuldu.

Açılışta bir konuşma yapan İşletme Sahibi Serhat Öner, “Böylesi güzel bir günde gelip yanımızda duran, bugünün heyecanını, mutluluğunu bizimle paylaşan, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza, basınımıza, dostlarımıza ve Kızıltepe halkımıza, şahsım ve ailem adına teşekkür ederim” dedi.

Katılımcılar Öner ailesine hayırlı olsun dileklerini iletti. Program yapılan ikramların ardından son buldu.