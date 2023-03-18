Gençlik merkezi Dargeçitli gençlerin hizmetine açıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Dargeçit ilçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, her ilçeye gençlik merkezi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Dargeçit ilçesinde öğrencilerin sınav dönemlerinde sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için gerekli donanıma sahip olan ve gençlerin boş zamanlarını kaliteli bir şekilde geçirebilmesine olanak sağlayacak gençlik merkezi çalışmalarını tamamlandı. Yapımı tamamlanan gençlik merkezi, Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla düzenlenen açılış töreni ile Dargeçitli gençlerine hizmetine sunuldu. Vali Demirtaş, daha sonra beraberindeki Dargeçit Kaymakamı Emre Çifci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve siyasi parti temsilcileri ile kurdele kesimi gerçekleştirerek gençlik merkezini hizmete açtı. Kurdele kesiminin ardından Vali Demirtaş, merkezi gezerek incelemelerde bulundu, gençlerle çay içip bir süre sohbet etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş vatandaşlara her ilçede gençlik merkezi ve kadın merkezi açacaklarını sözünü verdiklerini hatırlatarak şehrin en ücra köşesi Dargeçit’te gençlik merkezini açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Demirtaş, "Dargeçit’te bulunan gençlerimiz, boş zamanlarını çok rahat bir şekilde değerlendirebileceği, gelip derslerine çalışabilecekleri, üniversiteye hazırlanabilecekleri ve özellikle kendi aralarında sosyal etkinliklerini çok rahat gerçekleştirebilecekleri büyüklükte bir gençlik merkezi oluşturduk. Şimdiden Dargeçitli vatandaşlarımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.