Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 106. yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Mardin’e gelişinin 106. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Mardin Hükümet Konağı’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Törende Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Mardin Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Yıldız, Mardinlilerin bir gece önce aralarında “Albay” olarak gördükleri Gazi Mustafa Kemal’i ertesi gün "General’’ apoletleriyle Mustafa Kemal Paşa olarak selamladıklarını belirtti. Mustafa Kemal Atatürk’ün general olduğunun müjdesini Mardin’de aldığını anımsatan Yıldız, “2. Ordu Komutanlığı’na vekalet ettiği günlerde Hicaz cephesi kuvvet komutanlığına atandığında beraberinde geniş bir heyetle Mardin’e gelmiştir. Mardinliler Atatürk’ü coşkulu bir törenle karşılamışlar, o gün şehrin Belediye Reisi Hıdır Çelebi’nin evinde Mardin’in ileri gelenleriyle birlikte büyük önder konuk olmuştur. Ecdatlarının ruhunu, Kuvay-ı Milliye ruhunu 15 Temmuzlara taşımayı görev edinmiş, bundan onur duymuş bir şehir Mardin. Bizler Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmayı görev ve sorumluluk bilen gençler olarak, bize emanet ettiğin Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyacak, ülkenin birlik ve beraberliği ile milli ve ahlaki değerlerimize yönelik tüm tehditleri bilgimizle, cesaretimizle, yüreğimizle, canımızla ve kanımızla koruyacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz” dedi.

Tören, Mardin Anadolu Lisesi öğrencisi Sakin Erdem Yücesoy’un “O Kahraman” adlı şiiri okumasının ardından sona erdi. Programa Vali Mahmut Demirtaş, Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum müdürleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.