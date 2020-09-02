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Evi yanan aileye Mardin Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KIZILTEPE İLÇESİNDE EVLERİ YANAN AİLEYE GIDA VE GİYİM YARDIMINDA BULUNDU.
MARDİN 02.09.2020, 14:48
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Kızıltepe ilçesinde evleri yanan aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.
Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi 428’inci sokakta ikamet eden Tekin ailesinin evi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmıştı. Olayın ardından mağdur olan ailenin yardımına Mardin Büyükşehir Belediyesi koştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler mağdur olan aileyi ziyaret ederek Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın selamlarını iletti. Mağdur olan aile kendilerine gıda ve giyim yardımında bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.
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