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Esnaftan elifba kampanyası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde fotoğrafçı olan bir esnaf camilerde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliği yaşadığını duyunca sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sayesinde kısa sürede 100 adet elifba topladı.

MARDİN 13.07.2021, 11:33
Esnaftan elifba kampanyası
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde fotoğrafçı olan bir esnaf camilerde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliği yaşadığını duyunca sosyal medya hesabından başlattığı kampanya sayesinde kısa sürede 100 adet elifba topladı.

Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı’nda fotoğraf çekim işi yapan Murat Uğurlu, camilerde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilerin elifba eksikliğini yaşadığını duydu. Uğurlu, kendi sosyal medya hesabından “Camilerde yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilere elifba hediye etmek isteyenler bana ulaşabilir mi? Eksiklerden dolayı desteğinize ihtiyacımız var” paylaşımını yaptı.

Uğurlu başlattığı kampanya sayesinde hayır severlerin desteğiyle kısa sürede 100 adet elifba topladı.
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