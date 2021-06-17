Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelerek Vali Demirtaş’ı ziyaret etti.

Mardin Valiliği girişinde şeref defterini imzalayan Emniyet Genel Müdürü Aktaş, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş tarafından makamda ağırlandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, kentin huzur ve güveni ile ilgili istişarede bulundu. Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Mardin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Mahmut Demirtaş da Emniyet Genel Müdürü Aktaş’ı dillerin ve dinlerin kenti Mardin’de ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Genel Müdür Aktaş’a Özel Hareket Başkanı Selami Türker, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İstihbarat Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın ve İl Emniyet Müdürü İlker Emir de eşlik etti.