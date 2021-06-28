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Dr. Çelebi’den vatandaşlara aşı çağrısı

Mardin’in Midyat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sertaç Çelebi, yaş sınırının düşmesiyle birlikte aşı olmayan vatandaşlara randevularını alıp aşı olmaları için çağrıda bulundu.

MARDİN 28.06.2021, 14:39
Dr. Çelebi’den vatandaşlara aşı çağrısı

Mardin’in Midyat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sertaç Çelebi, yaş sınırının düşmesiyle birlikte aşı olmayan vatandaşlara randevularını alıp aşı olmaları için çağrıda bulundu.

Midyat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sertaç Çelebi pandemiyle mücadele etmenin en etkin yolunun aşı yapmak ve kurallara uymak olduğunu söyledi. Pandemiyle mücadelede aşının önemine değinen Dr. Çelebi, “Pandemiyle mücadele etmenin en etkin yolu aşı yapmak ve kurallara uymaktır. 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımız korona virüs aşılarını aile sağlığı merkezlerinde, hastanemizde ücretsiz ve randevusuz olarak yapabilirler. Tüm vatandaşlarımızın aşı olması, salgınla mücadelede büyük önem arz etmektedir. Unutmayalım her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır. Hayatımızın normale dönmesini istiyorsak, gelin sağlığımız için hep beraber kollarımızı sıvayalım ve birlikte bu salgını bitirelim” dedi.
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