Diplomasi Akademisi 427 öğrenci ile eğitimlerine devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin gençlerin olayları yorumlayabilmek ve farklı bir bakış açısı kazandırmak adına kurduğu Mardin Diplomasi Akademisi eğitimlerine devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda başlayan 5. dönem kayıtlarına 753 öğrenciden 427 kişi Mardin Diplomasi Akademisine kayıt olmaya hak kazandı. Lise 9.10 ve 11. sınıflar, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile 28 Kasım’daki tanışma toplantısının ardından eğitimler, 13 Aralıkta başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından kayıtların yapıldığı eğitimler 2 aşamalı olacak şekilde 150 gün süreceği belirtildi. Dijital medya, kültür sanat, uluslararası hukuk, ekonomi okumaları, araştırma yöntem ve teknikleri, uluslararası politik okumalar atölyelerinde salı, çarşamba ve cumartesi günlerinde dersler verilmekte. Öğrenciler 60 günlük temel eğitimden sonra 90 günlük uzmanlık eğitimi alacak. Gençlerle, yurt içi ve yurt dışı saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Eğitimler Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde verilmektedir. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.