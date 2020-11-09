DİKA’dan genç istihdamın teşviki için teknik destek projesi

Dicle Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TRC3 bölgesinde genç istihdamın teşviki için teknik destek projesi, ’Gençler Gelecek Sizin’ sloganıyla Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta başladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen proje ile Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta çeşitli alanlarda düzenlenecek mesleki eğitimler aracılığıyla gençlerin mesleki becerilerinin arttırılması ve genç istihdamının desteklenmesi amacıyla yerel aktör ve paydaşların politika kapasitelerinin iyileştirilmesinin hedeflendiği açıklandı. 2020 temmuz ayında başlayan projenin 2023 haziran ayına kadar devam edeceği kaydedildi. Proje kapsamında, en az yüzde 25 genç kadın kotası uygulanmak suretiyle 15-29 yaş arası işsiz gençlere, kamu kurumlarına ve diğer yerel paydaşlara yönelik çeşitli eğitim programları düzenlenecek. Ayrıca, gençler yönelik girişimcilik yarışmaları, kariyer rehberliği hizmetleri, üniversitelerde kariyer günleri gerçekleştirilecek, DİKA ofisleri bünyesinde girişimcilik ve finansal yardım masası hizmeti verilecek.

Projeden 10 binden fazla gencin faydalanacağı ifade edildi.