Dicle Elektrik, çiftçileri sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvurmaya çağırdı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir grup çiftçiyle bir araya gelen Dicle Elektrik yetkilileri, sıfır faizli tarımsal elektrik kredisine başvurmaları halinde borçlarda ana para üzerinden indirim yapılacağını açıkladı.

Dicle Elektrik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal sulama elektrik desteğiyle ilgili hizmet bölgesinde bilgilendirme çalışmalarına başladı. Mardin’in Mazıdağı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelen Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü yetkilileri, borç yapılandırma ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgi verdi. Dicle Elektrik Mardin İl Yöneticisi Raci Nar, Mardin Tarımsal Sulama Yöneticisi İbrahim Adin ve Mazıdağı İlçe Yöneticisi Lokman Ektiren’den oluşan heyet çiftçilerin sorularını yanıtlayarak, sıfır faizli krediye başvuru çağrısında bulundu. Toplantıda Ziraat Bankası tarafından tarımsal üretimde sıfır faizli kredi kullandırılmasına ilişkin uygulama esasları tebliğinin 15 Eylül 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğine dikkat çekildi.

Çiftçinin borcunda ana para üzerinden indirim yapılacak

Tarımsal Sulama Elektrik desteğinden Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı bulunan çiftçiler ve sulama birlikleri faydalanabilecek. Çiftçilere ve sulama birliklerine geçmiş elektrik borçları için 5 yıl vadeli ve 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı veriliyor. Verilen bilgiye göre, Dicle Elektrik, hizmet bölgesinde sıfır faizli destek kredisi için başvuran çiftçilerin borcunda ana para üzerinden de indirim imkanı sağlayacak. Bu fırsattan faydalanmak isteyen çiftçilerin Dicle Elektrik tarımsal sulama iletişim merkezi, ilçe yöneticilikleri ve müşteri memnuniyeti merkezlerinden ’Tarımsal Elektrik Borcu Kapatma Bildirim Formu’ alarak herhangi bir Ziraat Bankası şubesine başvurmaları gerekiyor.

Geçmiş borçlar için sıfır faizli 5 yıl vadeli kredi imkanı sağlanırken, cari borçlar için de yine hasat döneminde ödenebilen 1 yıl vadeli sıfır faizli kredi çekilebiliyor.