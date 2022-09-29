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Derik’te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı

Mardin’in Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu’ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

MARDİN 29.09.2022, 19:13
Derik’te iki okulda 22 öğrenci yemek sonrası rahatsızlandı

Mardin’in Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu’ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgilere göre, Derik ilçesinde Kale Ortaokulu ve Seydi Keskin Ortaokulu’ndan 22 öğrenci, öğle yemeğinde yedikleri yemekten sonra karın ağrısı şikayetiyle ailelerinin refakatiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilere serum takılarak hayatı tehlikelerin olmadığı, zehirlenme sebebinin de gıda mühendisleri tarafından yapılacak araştırma sonrası netleşeceği belirtildi.

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