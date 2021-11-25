Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesinin Derik ilçesinde 2 dönüm üzerinde yapımına başladığı Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki her alanda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak, çeşitli etkinliklerle geleceğe hazırlamak adına ilçede yapımına başlanılan Gençlik ve Kültür Merkezinin, biran önce bitirilerek gençlerin istifadesine sunulması için çalışmalar hızla devam ediyor.

2 dönüm üzerinde 700 metrekarede inşa edilecek yapı içerisinde 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, bay, bayan mescit ile özel üniteler bulunacağı belirtildi. Gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacağı bildirildi.